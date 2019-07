Banche, in 10 anni persi 470mila dipendenti in Europa

Non c'è storia sull'ultima riga del conto economico, con utili netti balzati del 63,5% negli Usa rispetto al +18% in Europa. La redditività è al massimo del decennio per i colossi americani: vantano un Roe del 12,6% che si confronta con il 7% della media europea. Gli oneri legati alla riforma fiscale Usa del 2017 sono venuti meno per tutti, ma è rimasta la riduzione della corporate tax dal 35% al 21% a beneficio diretto e indiretto degli istituti basati nel Paese. Oltre al fattore fiscale, ci sono anche elementi più “industriali” a spiegazione della differente redditività. E cioè, da una parte un cost/income ratio più basso - 59,7% contro 65,4% - e dall’altra la pulizia dei portafogli di crediti dubbi che è stata più rapida e incisiva per i big americani. Fino al 2010 i bilanci Usa erano più appesantiti a questo riguardo, con un'incidenza delle perdite su crediti rispetto ai ricavi del 22,6% contro il 16,7% dei maggiori istituti europei. Dal 2011 si è invertita la situazione e lo scorso anno le perdite su crediti erano al 6,7% in Europa e al 5,7% negli Usa.

I dati del primo trimestre di quest'anno indicano ancora una crescita maggiore dei ricavi per gli istituti Usa (+0,4%, mentre in Europa si è registrato un calo dell'1,8%), ma un aumento degli utili doppio da questa parte dell'Atlantico con un +10% rispetto al +5,1%.

Ai dati del 2018, si evidenzia che le banche europee destinano più risorse ai clienti di quelle Usa – i crediti alla clientela rappresentano il 46,99% del totale dell'attivo per le une e il 38,2% per le altre - e meno a liquidità/titoli/crediti verso altre banche con rispettivamente, il 35,4% del totale attivo e il 41,4%. Raccolgono meno con depositi – i debiti verso la clientela sono il 46,5% del totale del passivo contro il 54,3% - e un po' più col ricorso a obbligazioni (13,7% contro 9,9%). Infine, hanno meno capitale – patrimonio netto pari al 5,9% del totale dell'attivo per le europee, 9,6% per le americane – e leva maggiore (totale dell'attivo tangibile su patrimonio netto tangibile di 19,1 volte, contro 13,2).

