Banche, dal 2007 in fumo 12 miliardi ma le commissioni valgono la metà dei ricavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Negli ultimi quindici anni le banche commerciali italiane hanno visto andare in fumo qualcosa come 12 miliardi di euro di ricavi, un quinto del totale, a causa della lunga stagione di tassi negativi o rasoterra (tassi che solo ora stanno iniziando a rialzare la testa) e delle crisi a ripetizione che hanno stravolto l’economia italiana. Ma nel contempo, va detto, gli istituti domestici hanno fatto di necessità virtù, e negli anni hanno cambiato approccio riuscendo a compensare, almeno in parte, i ...