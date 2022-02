Banche, dal 2023 addio agli sconti Bce sul capitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Bce toglie le misure di ’sollievo’ sul capitale concesse alle banche per l’emergenza pandemia. La Vigilanza della Bce in una nota spiega di non vedere l’esigenza di continuare a permettere alle banche di operare al di sotto del livello di capitale previsto dal Pillar2 guidance oltre il prossimo mese di dicembre e non consentirà, inoltre, di estendere oltre marzo 2022 la misura di vigilanza che permette alle banche di escludere l’esposizione verso le banche centrali dal calcolo del rapporto di ...