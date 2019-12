Banche, verso accordo per aumento da 190 euro nel nuovo contratto Per l’accordo tra Abi e sindacati sul rinnovo del contratto nazionale del credito si va verso un aumento salariale a regime di 190 euro. Ancora irrisolti i nodi della cabina di regia e degli inquadramenti

Abi e i sindacati avviano il rush finale per provare a rinnovare il contratto collettivo nazionale dei circa 280mila bancari degli istituti che conferiscono mandato di rappresentanza ad Abi. Negli ultimi incontri tra Abi e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin che si sono susseguiti in questi giorni è stata definita la parte economica che prevederebbe un aumento medio a regime di 190 euro, una cifra molto vicina ai 200 euro che i sindacati avevano chiesto nella loro piattaforma sindacale e molto al di sopra dell’inflazione prevista. Le banche, nei giorni scorsi, avevano fatto un’offerta di 135 euro.

Per arrivare ai 190 euro si allunga la durata del contratto che arriverebbe a 4 anni : il contratto è infatti scaduto alla fine del 2018 e la vigenza del prossimo sarebbe fino a fine 2022. E si mantiene la misura del congelamento del Tfr per tutta la vigenza del contratto. Sarebbe però tabellato e liquidato a tutti i lavoratori il corrispettivo economico del congelamento precedente. Se la parte economica potrebbe essere così definita, rimangono ancora irrisolti nodi molto importanti come la cabina di regia sulla digitalizzazione e gli inquadramenti. Se i sindacati vogliono avere un ruolo di primo piano nella cabina di regia che dovrà essere paritetica e auspicano un mantenimento dello status quo degli inquadramenti, le banche hanno illustrato e confermato la volontà di portare avanti una loro radicale riforma. Al negoziato il compito di trovare un equilibrio che non può condiderarsi scontato.

