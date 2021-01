Banche allineate alle richieste Bce: sui dividendi un altro anno di magra Gli istituti hanno già comunicato le politiche di payout alla vigilanza. Quasi tutti si adegueranno all'austerità richiesta causa-Covid dall'Eurotower di Luca Davi

«Estrema prudenza» aveva raccomandato a metà dicembre la Bce alle banche rispetto al tema della distribuzione di dividendi. Ed estrema prudenza sarà. Almeno a quanto emerge dalle prime indiscrezioni in arrivo da Francoforte, nel complesso le banche dell’Eurozona in larghissima parte si sarebbero allineate alle raccomandazioni Bce sul tema delle cedole, e avrebbero così accettato di utilizzare gran parte degli utili 2019 e 2020 per affrontare al meglio gli effetti della pandemia.

Nei giorni scorsi – ...