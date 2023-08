Banche, in arrivo lettera Bce: critiche su tassa extraprofitti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una lettera riguardante la tassa sugli extraprofitti delle banche sarebbe in arrivo a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia da parte della Banca centrale europea. Lo riporta il Corriere della Sera, che specifica sia «questione di giorni, un paio di settimane al massimo». Nella missiva ci sarebbe una «netta censura» al provvedimento che, nell’idea di Francoforte, potrebbe essere «potenzialmente dannoso per l'economia e il credito».

Non si tratta di un’iniziativa della Bce. Un portavoce della banca centrale europea ha confermato al Sole24Ore che la presidente Christine Lagarde ha ricevuto “la richiesta ufficiale di consultazione” da parte del ministro italiano delle Finanze. La richiesta sarebbe arrivata prima di questa settimana.

Loading...

L’opinione della presidente della Bce Christine Lagarde sulla tassa sugli extraprofitti delle banche è stata richiesta ufficialmente dal Mef seguendo la prassi stabilita dalla normativa europea. La decisione del Consiglio europeo del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative stabilisce infatti che le autorità degli Stati membri consultano “la Bce su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato” e, in particolare, per quanto riguarda anche “le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari”.

Critiche anche sul metodo

Critiche anche sul metodo seguito dall'esecutivo di Roma: viene contesta la mancata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e a Francoforte, poiché il Trattato Ue stabilisce che la Bce debba essere «consultata dalle autorità nazionali su ogni progetto di legge» nei campi di sua competenza.

Le modifiche chieste da Forza Italia

È stata la premier Giorgia Meloni a intestarsi la responsabilità del provvedimento, ma la norma contenuta del decreto Omnibus, entrato in vigore l'11 agosto, è contestata anche all’interno della maggioranza. In particolare Forza Italia, con il segretario Antonio Tajani, ha già indicato alcuni interventi possibili: la tassa deve essere deducibile e va confermato la sua natura di intervento una tantum. Inoltre, ha aggiunto il vicepremier, «bisogna escludere le banche del territorio dal provvedimento».