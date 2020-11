Banche, assicurazione, credito: ecco le aziende che assumono L’elenco delle principali aziende del settore finanziario che cercano persone da inserire nel proprio organico. Un progetto in collaborazione con Qui Trovi Lavoro LinkedIn Notizie

Il lavoro è il bene più prezioso in un Paese, come l’Italia, che da anni cerca di allargare la base di occupati - uomini, ma soprattutto donne che in meno della metà dei casi lavorano - ed espandere il proprio potenziale economico. Le difficoltà sono molte così come le ragioni di questo gap occupazionale nei confronti dei partner europei, giusto per rimanere nel contesto geografico e sociale più simile al nostro. In ogni caso non mancano aziende che offrono opportunità di lavoro e di carriera, soprattutto in alcuni comparti del terziario e dei servizi come le banche, le assicurazioni e complessivamente il mondo finanziario e del credito.

Ciò che vi propriniamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella puntata di esordio di una rubrica che inauguriamo in collaborazione con LinkedIn, la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

In bocca al lupo!

Intesa Sanpaolo cerca personale, anche tra i neolaureati con un International Talent Program;



Banca Sella ha diverse posizioni aperte per operatori di sportello, architect lead e marketing business analyst;