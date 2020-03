Banche, assicurazioni e Sim in campo per la solidarietà Da Intesa a UniCredit, da Generali ad Axa a Mediolanum trovare risorse è indispensabile perché allestire al completo un posto in terapia intensiva costa 70mila euro di Lucilla Incorvati e Federica Pezzatti

(IMAGOECONOMICA)

8' di lettura

La solidarietà può fare molto in questi momenti. E chi ha di più è chiamato a dare e a fare il prima possibile. Anzi, ad adoperarsi più di tutti perché le risorse che mancano arrivino subito dove c’è più necessità. Già da un settimana anche il mondo della finanza si è mosso in questa direzione e sono ancora tante le iniziative e le elargizioni che stanno per arrivare, tra cui anche quelle di alcune grandi fondazioni internazionali collegate a branch italiane di banche e istituzioni finanziarie.

Raccogliere fondi è un must. Per ora il grosso consiste nella raccolta di fondi, elargizioni dirette agli ospedali lombardi e tutte le altre organizazioni socio assistenziali più impegnate nella lotta al Coronavirus come strutture sanitarie, Croce Rossa e i tantissimi volontari che in questo ore difficili raggiungono chi è solo in casa e danno il primo e indispensabile aiuto. Ma anche adoperarsi per l’acquisto di strumentazione (dai respiratori ai dispositivi indiduali di protezione per il personale medico e paramedico) e di altri supporti necessari agli ospedali è un’azione meritevole di essere segnalata.

Banche e finanziarie in campo. Intesa Sanpaolo ha messo sul piatto fino a 100 milioni di euro, così da aumentare del 50% i posti a disposizione nei reparti di rianimazione e terapia intensiva. L'obiettivo è portare i posti letto dagli attuali 5.000 a 7.500, così da garantire un maggior livello di sicurezza per gli italiani. Anche il gruppo UniCredit è stato tra i primi a farsi avanti per supportare la rete sanitaria lombarda e non solo. Unicredit e Unicredit Fundation hanno già donato un totale di 2 milioni di euro alla Protezione Civile per supportare lo sforzo compiuto in questi giorni.

Banca Mediolanum ha dapprima donato 100mila euro a favore delle unità operativa di malattie infettive e di terapia intensiva per poi donare ulteriori 140mila euro per l'acquisto di una macchina destinata all'Unità operativa di virologia e bio-emergenze. Il gruppo fondato da Ennio Doris sta inoltre proseguendo sine die nella raccolta fondi, iniziata lo scorso 4 marzo, a favore della Unità Operativa diretta dalla professoressa Mariarita Gismondo (IBAN IT97O0306234210000001901901 intestato a Banca Mediolanum causale Emergenza Coronavirus). Finora sono stati raccolti circa 140mila euro. In linea generale tutte le somme donate e raccolte a favore dell'Ospedale Sacco sono interamente destinate all'acquisto di macchinari ed attrezzature individuate direttamente dall'Unità Operativa, sulla base del bisogno concreto. E proprio oggi il Credito Fondiario ( controllata da Tiber Investment S.a.r.l. mediante Elliott Investment Management LLC ) in riconoscenza e a sostegno degli sforzi di tutto il personale sanitario che è in prima linea nella lotta al coronavirus, ha effettuato una donazione all'Ospedale Luigi Sacco di Milano che ha impellente necessità di acquistare apparecchiature e relizzare interventi strutturali. In questa direzione si sono già mosse la società di investimento Algebris Investment, che ha già donato 500 mila agli Ospedali Sacco e Policlinico di Milano, e Mediobanca che ha elargito 100mila euro all'Ospedale Sacco e successivamente ha promosso una campagna interna di raccolta fondi, attualmente in corso, in favore della Regione Lombardia al fine di sostenerne le strutture sanitarie, medici e infermieri, con il coinvolgimento di dipendenti e della stessa Banca. Tra le altre iniziative anche quelle di Crédit Agricole Italia, Fondazione Cariparma e Fondazione di Piacenza e Vigevano per arginare l'emergenza Coronavirus. Sono state infatti acquistate 25 macchine per la ventilazione assistita da destinare agli Ospedali di Parma e Piacenza. L'intervento è consistito nell'acquisto di 20 macchine dall'azienda cliente Logisan di Tavarnuzze (FI) e di altre 5 da S.I.E.M. Srl di Piacenza da consegnare all'Ospedale di Parma mentre 10 verranno destinati all'Ospedale e alle autoambulanze di Piacenza.