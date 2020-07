Banche, Bce: stop ai dividendi per tutto il 2020, prudenza sugli stipendi La Bce estende la raccomandazione di non staccare cedole e di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo mese di gennaio di Gerardo Graziola

(EPA)

La Bce estende la raccomandazione di non staccare cedole e di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo mese di gennaio

1' di lettura

La Bce estende la raccomandazione alle banche europee di non pagare dividendi e di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo mese di gennaio. L'annuncio, atteso sul mercato, arriva dalla Vigilanza della Banca centrale guidata dall'italiano Andrea Enria. Da Francoforte arriva anche l'invito alle banche di essere estremamente caute con le retribuzioni variabili. La raccomandazione sui dividendi, spiega una nota, è un provvedimento che si conferma temporaneo ed eccezionale con la finalità di preservare la capacità delle banche di far fronte alle perdite e di sostenere l'economia nella fase di estrema incertezza legata alla pandemia.

La raccomandazione della Vigilanza è stata pubblicata insieme a una simulazione dell’effetto del Covid sullo stato di salute dell’industria bancaria europea. Nello scenario di base, che prevede la riduzione del Pil dell’8,7% nel 2020, l’effetto sul Cet1 di sistema sarebbe pari a un calo dell’1,9% (dal 14,5 al 12,6%). Nel caso di un «più avverso ma tuttora possibile sviluppo della crisi» che porti a un crollo del Pil pari al 12,6% nel 2020, l’impatto sul Cet1 sarebbe del 5,7%, vedendo precipitare il requisito patrimoniale dal 14,5 all’8,8%. Di qui la richiesta di massima prudenza da parte del regolatore.

«I risultati mostrano quanto sia importante che le banche abbiano rafforzato la propria posizione patrimoniale negli ultimi anni a seguito delle riforme normative post crisi finanziaria - ha commentato Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza Bce - Le misure straordinarie e coordinate di sostegno politico hanno già contribuito a mitigare l'impatto della pandemia sull'economia».