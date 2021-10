Banche, da Bruxelles linea morbida per recepire le nuove regole di Basilea

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La bozza di direttiva per il recepimento di Basilea 3+, la normativa sui requisiti patrimoniali delle banche a livello globale rivista a fine 2017 dal Comitato di Basilea, che la Commissione europea presenterà oggi prevede un atterraggio morbido per le banche francesi e danesi. E cioè gli istituti di quei paesi che fanno più di altri ricorso ai modelli di rating interni per calcolare gli accantonamenti patrimoniali a fronte dei rischi assunti, con il risultato di avere meno esigenze di capitale, ...