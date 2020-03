Banche, che cosa si può fare da casa Una nota diffusa dall’Abi, ma anche le direttive fornite dalle singole banche, forniscono un orientamento su come regolarsi di Laura Serafini

Clienti in fila davanti a una filale di Intesa SanPaolo (foto talyphotopress)

L'emergenza coronavirus ha chiuso gli sportelli bancari. Ma al di là dell'effetto psicologico della “serrata”, la verità è che per molti italiani ormai recarsi fisicamente in banca da tempo è diventato un evento raro.

Il cosiddetto home banking, l’accesso al conto corrente e al resto della operatività tramite internet, cellulare e app comincia a essere diffuso anche nelle generazioni non più giovanissime. Ciò che accade in questi giorni è che questi strumenti continuano a funzionare, potenziati, mentre se proprio non si può fare a meno di andare allo sportello è necessario prendere un appuntamento. Da questo punto vista sono stati in molti casi potenziati i call center e in alcune banche a rispondere o a richiamare i clienti sono i dipendenti della filiale interessata per dare una risposta più efficace da subito alle esigenze rappresentate. Una nota diffusa dall’Abi in queste, ma anche le direttive fornite dalle singole banche, forniscono un orientamento su come regolarsi.

Servizi in modalità remota

La gran parte dei servizi possono essere forniti in modalità remota. Vediamole.

●Consultare l’estratto conto per visualizzare e verificare le operazioni effettuate sul proprio conto corrente (cioè l’elenco dei movimenti registrati sul conto) e il saldo.

●Disporre bonifici e giroconti, nell’area euro o internazionali con valuta estera, per inviare o ricevere denaro. Se si ha bisogno di trasferire denaro su un conto senza attese o di riceverlo subito sul proprio conto, è possibile avvalersi dei bonifici istantanei.

●Gestire le carte di pagamento e ricaricare la carta di credito prepagata; utilizzare la carta di credito per acquisti online.