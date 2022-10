Banche centrali, c’è qualche segnale di luce nella lotta contro l’inflazione?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le ultime nell'ordine sono state la Reserve Bank of Australia (+25 punti base) e la Banca centrale della Nuova Zelanda (+50 punti base). I rialzi dei tassi in giro per il mondo proseguono e si stanno ormai approssimando alla cifra aggregata di 100 strette. Un'azione così coordinata non si vedeva dagli anni '70 e spiega come mai il 2022 si sta rivelando – salvo ribaltoni in questo ultimo trimestre – uno dei peggiori anni nella storia degli investimenti finanziari. Il portafoglio 60/40 (che posiziona il 60% sulle azioni dell'S&P 500 e il restante in titoli di Stato Usa) ad oggi è in rosso del 21%.

Si tratta del peggior calo dal 1931 per questo benchmark. La storia insegna però che molto raramente una combinazione del genere – bond e azioni correlati ed entrambi in caduta – si verifica per due anni di fila. L'ultima volta risale al 2001-2002. Prima ancora nel 1973-1974.

Il 2023 anno migliore?

Anche per questo motivo tra gli investitori c'è chi ipotizza che il 2023 potrebbe essere un anno migliore. Non si tratta solo di una speranza ma di un ragionamento che poggia le sue basi dal tendenziale esaurimento delle strette monetarie in vari Paesi. Il Brasile, ad esempio, ha interrotto il processo di rialzi. Nella riunione di settembre ha lasciato invariato il costo del denaro al 13,75% dopo che l'inflazione ad agosto ha iniziato a rallentare (dal 10,07% all'8,73%).

I future scontano un calo dei tassi nella prima parte del 2023. Come detto, anche la Rba ha dato un segnale di alleggerimento, alzando i tassi dello 0,25% anziché di 50 punti base. «Molte altre banche dei Paesi emergenti, da quelle dei Paesi dell'Est Europa a quelli asiatici sono ormai prossime alla fine dei rialzi. Così come i Paesi scandinavi – spiega Paolo Belvederesi, ad di Zeygos -. In sintesi a livello globale mancano possiamo dire che grand parte del processo è stato compiuto. Su una scala da 1 a 10 potremmo dire che siamo ormai arrivati a 8. Mancano all'appello le banche centrali più importanti: Fed, BoE e Bce».

Ma il mondo è dollarocentrico

È qui che si gioca la partita. A partire dalla Fed. In un mondo dollarocentrico l'attuale percorso di deleveraging dipende molto dai tempi dettati dalla riserva federale statunitense. Finché questa alza i tassi non fa altra che far salire il dollaro costringendo gli altri, per evitare di importare inflazione dall'effetto-cambio, a seguirla. Ecco perché è bastato un dato Ism manifatturiero peggiore delle attese (come quello pubblicato a inizio settimana) per ridare slancio ai mercati.