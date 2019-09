Banche centrali, in dieci anni un bazooka da 15mila miliardi

PER APPROFONDIRE: Super valuta, chi la regola?

Il punto è che questa nuova ondata espansiva arriverà in un contesto finanziario globale già drogato da un decennio di manica larga. Basti pensare che nel 2008 - poco prima che la Fed e la Bank of England avviassero il quantitative easing come risposta alla crisi finanziaria innescata dallo scoppio della bolla dei derivati subprime - i bilanci delle banche centrali del G4 (Usa, Eurozona, Regno Unito e Giappone) non raggiungevano sommati i 1.000 miliardi di dollari. Oggi, a furia di “stampare moneta” quei bilanci sono balzati del 1.400%, raggiungendo un controvalore aggregato di 15mila miliardi di dollari. Se poi inseriamo nel calcolo la Bank of China - che in 10 anni ha più che raddoppiato i propri attivi per sostenere l’economia che rallenta - arriviamo alla soglia dei 20mila miliardi di dollari.

Rapportando i bilanci al Pil delle rispettive aree si ottengono dati ancora più eclatanti. A questo punto si scopre che la Bank of Japan gioca fuori contesto: il suo bilancio vale più del Pil nipponico (103%). Questo dato conferma che dalle parti di Tokyo il confine tra politica monetaria e politica fiscale non esiste e che la banca centrale compie quotidianamente una manutenzione della curva del debito per mantenere i tassi a livello desiderato.

Al secondo posto della classifica di chi ha “stampato di più in relazione ai propri mezzi” non c’è , come si potrebbe tendere a credere, la Federal Reserve (la prima ad agire dopo la crisi subprime). Gli attivi della Fed valgono il 18% del Pil Usa mentre quelli della Bce sono balzati al 44%, molto più anche del 27% della Bank of England.

I miliardi iniettati dalle banche centrali nell’ultimo decennio hanno algebricamente creato una bolla sui titoli obbligazionari. Prima del 2009 non esistevano obbligazioni con tassi negativi. Oggi il controvalore dei bond governativi globali con tassi sottozero - dove il debitore riceve paradossalmente dal creditore gli interessi anziché pagarli - si aggira intorno ai 15mila miliardi di dollari, non a caso l’ammontare di cui si sono espansi nel frattempo i bilanci delle prime banche centrali del pianeta.