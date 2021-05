«Banche centrali e governi agiscano per non perdere la sovranità monetaria»

3' di lettura

«Valute digitali, clima e debito pubblico (e privato). Tre sfide globali in cui svolgono un ruolo nuovo e decisivo le banche centrali, ormai parte decisiva della governance della nostra società. Se per decenni si sono occupate di tassi e inflazione, ora per una serie di ragioni storiche le banche centrali stanno assumendo un ruolo più ampio per le nostre società. A maggior ragione va tutelata la loro indipendenza e, ovviamente, va garantita anche la necessaria interlocuzione con le istituzioni di...