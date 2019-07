Banche centrali, non solo Lagarde: è il momento dei giuristi di Riccardo Sorrentino

Il primo è stato Haruhiko Kuroda, nel 2013. Poi è arrivato Jerome Powell nel 2018. Ora è Christine Lagarde a aggiungersi al numero dei grandi banchieri centrali con una formazione prevalentemente giuridica. Una scelta sorprendente, in un momento in cui il ciclo economico ha cambiato natura - come mostra la forte resistenza dell’inflazione a tornare verso il livello ottimale del 2% - e la politica monetaria è diventata strettamente dipendente dalla ricerca, teorica e empirica.

2013, Kuroda e l’Abenomics

La tendenza è abbastanza chiara. Kuroda ha studiato diritto e ha acquisito la licenza per la professione di avvocato anche se è subito diventato un dirigente del ministero delle Finanze fino a ricoprire il ruolo di viceministro per gli Affari internazionali. Durante la lunga carriera ministeriale, ha avuto l’occasione di seguire un master in Economia a Oxford, ma la sua attenzione era rivolta soprattutto alle questioni fiscali. Ha lentamente costruito attorno a sé l’immagine di un avversario di Masaaki Shirakawa, piuttosto rigoroso, e ha auspicato una politica ultraespansiva. È così diventato il candidato ideale di Shinzo Abe, che voleva varare un forte, e a oggi incompleto, piano di rilancio dell’economia (l’Abenomics).



2017, Trump e Jerome Powell

Jerome Powell ha studiato Politics a Princeton, e ha poi seguito la Law School a Georgetown. Dopo una carriera nel settore finanziario, è diventato sottosegretario al Tesoro per gli Affari domestici con George H. W. Bush. Nel 2012, sotto la presidenza di Barack Obama, è entrato nel board dei governatori della Federal reserve, dove si è occupato soprattutto - e ovviamente - della regolamentazione del settore bancario e finanziario. È stato scelto come presidente nel 2017 da Donald Trump, subito entrato in lotta di collisione con la Fed di Janet Yellen, a suo avviso troppo rigorosa. I desideri del presidente Usa, però, si sono rivelati eccessivi anche per Powell, oggi caduto un po’ in disgrazia.



2019, Lagarde e Macron

Christine Lagarde ha studiato a Aix-en-Provence (scienze politiche) e poi ha ottenuto diplomi universitari in inglese e diritto e un master in diritto sociale (lavoro e previdenza) a Paris X Nanterre. Ha lavorato a lungo nella filiale francese della Baker & McKenzie, dove percorre l’intera carriera come avvocato d’affari. Durante la presidenza di Jacques Chirac diventa ministro delegato per il Commercio estero, poi durante il settennato di Nicolas Sarkozy è ministro per l’Agricoltura e la Pesca e infine ministro dell’Economia. Da questa carica passa nel 2011 al Fondo monetario internazionale di cui assume il ruolo di direttore generale dopo le dimissioni di Dominique Strauss-Kahn, accusato di aggressioni sessuali e in questo ruolo gestisce i salvataggi legati alla crisi fiscale europea. Oggi, candidata della Francia di Emmanuel Macron, è destinata a succedere a Mario Draghi alla guida della Bce.



Gli economisti alla Fed...

A novembre, dunque, la guida delle banche centrali assumerà un volto del tutto nuovo. Il cinese Yi Gang e Mark Carney, governatore della Bank of England (il cui mandato scadrà a gennaio 2020), saranno gli unici economisti a guidare una grande banca centrale. È stata probabilmente la nomina di Powell a segnare lo spartiacque: prima di lui, e dal 1987, ogni presidente della Fed aveva conseguito un PhD in Economia ed era quindi in grado di leggere e valutare attentamente - perché a sua volta le aveva svolte - ricerche economiche. Ben Bernanke, in particolare, era esperto di politica monetaria, e il suo relatore, Stanley Fisher era vicepresidente con Janet Yellen; e così Alan Greenspan. Paul Volcker, presidente dal ’79 all’87, non aveva formalmente un PhD ma aveva persino lavorato come assistente ricercatore alla Fed; mentre era un economista anche Arthur Burns, presidente dal’70 al ’78.