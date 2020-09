Banche centrali, la rete di salvaguardia ha retto alla crisi Covid-19 Con la pandemia il sistema ha dimostrato di essere parte della soluzione e non del problema. Questo ci lascia ben sperare per una ripresa più rapida di Marcello Minenna*

Dopo mesi di burrasca finanziaria proseguono i segnali di progressiva normalizzazione. Pochi giorni fa, quattro delle principali banche centrali mondiali hanno ridotto l’offerta di liquidità in dollari Usa tramite linee swap di emergenza con la Federal Reserve (Fed). La Banca centrale europea (Bce), la Banca d’Inghilterra (Boe), la Banca del Giappone (Boj) e la Banca nazionale svizzera (Snb) – che insieme a Fed e Bank of Canada compongono il cosiddetto network C6 – effettueranno ora operazioni di finanziamento a breve termine in dollari solo una volta alla settimana, invece che tre volte (fino a giugno la periodicità era giornaliera), per via del miglioramento delle condizioni globali e della scarsa domanda. A settembre la Bce non ha avuto offerenti per 6 operazioni su 9 di mentre la Boe non ha registrato alcun prestito da quasi un mese.

Insomma, assieme alla ripresa dell’economia globale prosegue il lento switch-off dell’arsenale di provvedimenti di emergenza che le banche centrali del network C6 avevano imbastito in tutta fretta intorno alla metà di marzo 2020, nel periodo di massima crisi sanitaria in Europa e negli Usa. In quelle terribili settimane, a causa dell’elevatissima incertezza circa il primo impatto della pandemia sull’economia globale, l’avversione al rischio degli investitori e degli algoritmi automatici aveva raggiunto vette record. Una richiesta senza precedenti di liquidità in dollari aveva travolto i mercati valutari, abitualmente attrezzati per gestire una domanda 100 volte inferiore.

In condizioni normali i mercati degli swap valutari consentono agli operatori di accedere a depositi in dollari a un costo in linea con il differenziale di tasso di interesse tra due aree valutarie. Per esempio, se il tasso di riferimento degli Usa oggi è pari all’0,6% e quello europeo è -0,5%, il costo teorico di uno swap euro/dollaro per una società europea dovrebbe essere largo circa dell’1,1% (dato che paga lo 0,6% di interesse sul dollaro, più lo 0,5% di interesse sull’euro). Se però la domanda di dollari si impenna in maniera abnorme in breve tempo, la controparte che offre il biglietto verde inizierà a quotare un costo aggiuntivo (la base) sempre più alto. Se si osserva l’andamento delle basi per gli swap euro/dollaro e yen/dollaro, a metà marzo compare esattamente questo fenomeno: l’offerta di dollari diventa estremamente scarsa e costosa.



Intorno al 20 marzo il costo da sopportare per accedere a un deposito in dollari con scadenza a 3 mesi ha raggiunto gli 85 punti base in più rispetto al tasso di riferimento Usa per le imprese dell’area euro e addirittura sfiorato i 150 per quelle giapponesi. Situazioni ancora più estreme hanno riguardato paesi che non avevano in quel momento nessun supporto garantito da parte della Fed, come la Corea del Sud o la Cina. Questa situazione, già verificatasi dopo il fallimento della banca d’investimento Lehman Brothers nel 2008 e in misura minore dopo l’attentato terroristico alle Torri Gemelle nel 2001, è estremamente pericolosa per il sistema finanziario. Infatti, per soddisfare l’improvvisa richiesta di dollari banche ed imprese potrebbero essere costrette a liquidare a prezzi di saldo le proprie attività in valuta, peggiorando in maniera esponenziale il crollo dei prezzi sui mercati finanziari globali.

La rete di protezione globale della Fed

Per prevenire queste conseguenze disastrose, dal 2008 in poi si è sviluppata una rete di oltre 120 interconnessioni tra banche centrali che permettono l’accesso a risorse in valuta estera direttamente dai Paesi «produttori». In pratica, sussiste nell’operatività una sorta di monopolio della Fed per via del ruolo di valuta di riserva che il dollaro mantiene da 75 anni almeno.