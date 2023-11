Banche, come sbloccare il conto corrente a seguito del decesso di un congiunto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Mio padre è deceduto ad aprile e, a seguito del decesso, il suo conto corrente è stato bloccato. Vorrei sapere se, per sbloccarlo, occorre presentare alla banca la dichiarazione di successione.

Risposta. L'obbligo di presentazione della denuncia di successione non sussiste nel caso in cui l'eredità sia devoluta in favore del coniuge o dei parenti in linea retta del de cuius (genitori o figli) e l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100mila euro, e non comprenda beni immobili. A prevederlo è l'articolo28, comma 7, del Dlgs 346/1990, come modificato dall'articolo 11 del Dlgs 175/2014, con decorrenza dal 13 dicembre 2014. Pertanto, qualora vengano rispettati i limiti citati, la presentazione della denuncia di successione non è necessaria.

