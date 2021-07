Banche di comunità, nasce federazione e lancia il «Progetto Ripartenza»

«Con il progetto Ripartenza, la Federazione – spiega Manzo – produrrà una serie di studi per evidenziare le buone pratiche imprenditoriali e le start up più innovative, per poi verificare attraverso gli istituti bancari quali valorizzare e sostenere».

Ma l’intesa segna anche una svolta significativa nel segno del protagonismo dei territori e delle comunità anche in vista delle opportunità che potranno arrivare dal Recovery Plan. Con l’ausilio di società specializzate, saranno individuati studi e progetti più concreti emergenti dai territori, da sottoporre poi agli enti competenti per il loro finanziamento attraverso il Pnnr nell’ambito del Recovery Fund e di altri Fondi europei che sono disponibili. «Si tratta di un enorme flusso di denaro – sottolinea Manzo – che non deve servire solo per realizzare opere pubbliche, ma credo debba lasciare ricchezza sui territori, dando possibilità alle imprese locali di creare occupazione e inclusività. Le transizioni energetica, digitale, sociale saranno il frutto di investimenti europei e nazionali ma anche di investimenti di chi vive e opera nei luoghi».

Un punto centrale anche nel ragionamento dei piccoli istituti di credito è quello dell’efficacia e dell’efficienza. «Nel momento di grande fermento che stiamo vivendo – conclude Manzo – occorre utilizzare tutte le risorse e farlo bene. Si tratta dell’ultima chiamata per il Mezzogiorno che deve livellarsi in termini di democrazia di opportunità al Nord. Il Mezzogiorno può essere decisivo sotto il profilo dei cervelli e la Federazione intende dimostrare che occorre sostenere i territori, guardando ai giovani che ne rappresentano il vero valore». Altra mission sarà, infatti, fare accordi con il mondo accademico finalizzati alla creazione di stage per giovani laureati, perché le migliori menti siano inserite nei circuiti bancari o nelle imprese locali.