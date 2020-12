Banche, la corsa alle fusioni riparte da BancoBpm: cosa aspettarsi nel 2021 BancoBpm flirta con Bper, il governo cerca di piazzare Mps, l’incognita UniCredit ancora a caccia dell’ad: ecco cosa può accadere nel mercato bancario italiano, a caccia di nuove efficienze di Marco Ferrando

Visco: "La crisi da covid fara' vittime anche fra le banche nel mondo"

C’è traffico in Piazza Meda. E durerà ben oltre al periodo natalizio. Intorno a BancoBpm, il via vai di azionisti, banchieri d’affari e aspiranti partner durerà tutto il 2021. Per virtù propria e vicissitudini altrui, il gruppo nato sull’asse Milano-Verona sarà crocevia del consolidamento che il prossimo anno è atteso a ulteriori sviluppi. Lo hanno capito le Fondazioni, che hanno costituito un patto di consultazione al 5,5%, lo ha ben chiaro il liquidissimo imprenditore Giorgio Girondi, formalmente...