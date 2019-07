Banche, la Corte dei conti Ue critica gli stress test Eba

La Corte rileva che la scelta di uno scenario improntato a un rallentamento economico non riflette la rilevanza di altri rischi e la loro distribuzione disomogenea fra paesi. «La scelta di un tale scenario in cui i rischi finanziari venivano posti implicitamente sotto stress impediva di stabilire la sensibilità a rischi sistemici specifici», si legge nella relazione. In altri termini, lo scenario secondo la Corte non è stato basato «su uno shock finanziario innescato dal dissesto di grandi istituti finanziari o da rischi sistemici individuati nel quadro operativo dei rischi stilato dall'ABE quali:

- un brusco incremento dei tassi delle banche centrali o un brusco incremento dei differenziali creditizi per le obbligazioni sovrane di taluni Stati membri che alimenti a sua volta una crisi del debito sovrano;

- il persistere di ingenti consistenze di crediti deteriorati per un eventuale aumento degli ostacoli a una loro riduzione e il rischio insito in elevati livelli di indebitamento».

La Corte sostiene che «non si è preso in considerazione come fattore scatenante un evento o un rischio proveniente dal settore bancario, sebbene il sondaggio bottom up scelto dall’ABE indicasse all'interno del settore bancario l'origine di due dei quattro rischi più importanti». Nello scenario non sono stati neppure inclusi effetti di amplificazione (quali svendite dei portafogli, il fallimento di una banca che si ripercuote sui differenziali creditizi delle altre) e il grado variabile, da un paese all'altro, di problemi pregressi, anche se ciò è stato conseguito in qualche misura grazie a fattori indiretti nelle variabili dello scenario (ad esempio, un incremento dei tassi di interesse).

Punto di forza sulla trasparenza

Secondo la Corte, la quantità delle informazioni pubblicate dall'ABE è decisamente superiore a quanto pubblicato da altre autorità in relazione alle prove di stress condotte. Ne discende una maggiore trasparenza, in particolare per le autorità di vigilanza, gli analisti bancari e altri lettori esperti.