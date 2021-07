Banche a credito di rialzi a Piazza Affari

RINCORSA E SORPASSO Loading...

Consolidamento in vista e ritorno ai dividendi

Infine, il contesto appare benigno. Secondo Piergiacomo Braganti, director research di Wisdom Tree, tra le ragioni che rendono il settore bancario italiano particolarmente interessante c’è la prospettiva che il Governo possa ridefinire e ampliare i vantaggi fiscali in caso di aggregazioni e fusioni, volti a facilitare la cessione della quota di maggioranza assoluta dello Stato nel Monte Paschi.”In un’immaginaria fusione che coinvolge UniCredit, Banco Popolare e Mps - afferma Braganti - la storica banca senese, pur essendo il partner più piccolo, sarebbe il soggetto a portare in dote il massimo vantaggio in termini di Deferred Tax Assets (imposte anticipate iscritte in bilancio come crediti di imposta, ndr), calcolabile in un abbattimento ante-imposte di circa tre miliardi di euro”.

In aggiunta, l’investitore dovrebbe essere premiato con una cedola interessante per molte banche (si veda la tabella qui sopra).

Incertezze e cambiamenti

La strada non è tutta in discesa e le oscillazioni violente dei listini in settimana lo testimoniano. L’aumento dei tassi di interesse non è scontato, soprattutto nei tempi, perché le banche centrali non possono ancora abbandonare la politica espansiva e inasprire le condizioni finanziarie, a pena di frenare la ripresa. Però il mercato spinge per un rialzo dei rendimenti per anticipare un possibile ritorno dell’inflazione e pure piccoli incrementi dei tassi o le attese per futuri rialzi possono dare ossigeno alle azioni bancarie.

Infine, ci sono venti sistemici sfidanti, se non contrari. Su tutti la trasformazione tecnologica, che minimizza i costi, ma impone velocemente un passaggio a nuovi modelli di business. Il presidio del territorio non è più considerato la leva principale per generare ricavi e men che meno (al momento) redditività; viceversa, il digitale eleva una concorrenza agguerrita, anche internazionale.