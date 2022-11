Banche, cresce il rischio energia. Moody’s: Italia e Germania più «vulnerabili»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crisi energetica non rappresenta ancora un pericolo per la stabilità finanziaria, agli occhi delle autorità di vigilanza. Ma per le banche europee comincia ad emergere qualche segnale di rischio, che invita ad alzare la guardia in un contesto come quello attuale, che presenta molteplici sfide: dalle tensioni geopolitiche al rialzo dei tassi d’interesse, al progressivo indebolimento del quadro macro economico, che potrebbe sfociare in una recessione.

L’ultimo a suonare un campanello d’allarme è ...