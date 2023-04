Banche, la crisi è costata 250 miliardi ma l’area euro paga più degli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le banche saltano in aria negli Stati Uniti e in Svizzera, ma a raccogliere i cocci alla fine è soprattutto l’area euro. Il paradosso è apparso evidente già nei giorni successivi all’inizio dei guai finanziari per Silicon Valley Bank e First Republic in terra americana e Credit Suisse sul suolo elvetico. Si conferma però anche a un mese di distanza dall’emergere dei casi che hanno riportato alla mente i giorni più bui successivi al crack Lehman, quando buona parte della tempesta che si temeva potesse...