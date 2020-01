Banche, le crisi non possono minare l’autonomia di Bankitalia

Sotto altro profilo, rileva l’interpretazione data al principio della “sana e prudente gestione”, a fondamento della supervisione bancaria. Esso è stato inquadrato in una logica macrosistemica che ha indotto a ricercare adeguate soluzioni alle problematiche dei singoli enti creditizi in crisi promuovendo l’intervento di altri intermediari. È stato, per tal via, perseguito l’obiettivo della crescita del sistema bancario attraverso forme di coesione (tra i suoi appartenenti) fondate su un criterio di solidarietà. In tale contesto si colloca la cosiddetta attività di “razionalizzazione”, a lungo praticata dai vertici del settore, con cui sono state sollecitate incorporazioni di banche commissariate da parte di altre in bonis; prassi riconducibile al noto fenomeno della socializzazione delle perdite, grazie al quale il superamento di gravi dissesti bancari è avvenuto in modalità non traumatiche e, dunque, senza le implicazioni negative che al presente si riscontrano nella gestione delle crisi.

Alla luce di quanto precede è possibile tentare un’ipotesi interpretativa della realtà in osservazione, avendo riguardo alla normativa emanata in sede Ue negli ultimi anni.

Rilevano, infatti, lo spostamento alla Bce della supervisione bancaria (con conseguente perdita della moral suasion), nonché la sostituzione (nella gestione delle crisi bancarie) del modello bail-out con quello dell’internalizzazione delle perdite. Ciò ha determinato un cambiamento dei meccanismi di vigilanza caratterizzato dalla “complessità”, donde le difficoltà operative incontrate dalla nostra autorità nazionale. Quest’ultima sembra abbia sofferto di una crisi identitaria che, purtroppo, si è tradotta ora in un atteggiamento dimissionario (è il caso del supporto dato alla costituzione dei gruppi bancari cooperativi) ora in “ritardi” nell’azione, riconosciuti dallo stesso governatore Visco (intervento alla Giornata mondiale del risparmio del 2017). Da qui gli ostacoli a una rapida conclusione delle crisi bancarie, per cui si è reso necessario l’intervento del legislatore a differenza di quanto avveniva nel passato. Significativo in proposito è il riscontro di quanto è accaduto nei casi delle quattro banche, delle due popolari venete, di Carige e ora della Popolare di Bari; fattispecie caratterizzate per l’appunto da interventi del regolatore che, nel disporre variegate forme di salvataggio, ha mostrato una propensione verso l’incremento dimensionale degli appartenenti al settore del credito, controfunzionale rispetto alla frammentazione del rischio (indispensabile, secondo la dottrina economica, per la stabilità sistemica).

Con particolare riferimento alla situazione della Popolare di Bari, la sua trasformazione in banca pubblica desta perplessità in quanto riapre la problematica di una pregnante presenza della politica nel governo degli enti creditizi; problematica superata dalla legge Amato (l. 218/1990) che ha segnato un importante traguardo nell’evoluzione del nostro ordinamento bancario.

In tale scenario, a fronte di una sommaria condanna dell’autorità di settore, è opportuno ricercare congrue soluzioni che evitino per l’avvenire il ripetersi di accadimenti destinati a minare la reputazione della Banca d’Italia. È appena il caso di sottolineare che l’indipendenza di tale istituzione potrebbe essere, a seguito della vicenda in esame, limitata con gravi forme di ingerenza della politica anche nella definizione del suo apparato. Per vero la sua autonomia si alimenta dell’alta qualificazione tecnica del suo agere e dell’autorevolezza a essa riconosciuta in ragione di un’irreprensibile linea di condotta; elementi che ne consentono l’inquadramento in un ambito contraddistinto dalla generalizzata fiducia da parte della società civile.