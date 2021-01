Banche, dall’effetto Covid al clamoroso booomerang dell’Eba: un nuovo anno già tutto in salita per il sistema creditizio Dopo «gli infiniti sforzi» messi in campo nel 2020 secondo il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, il 2021 si apre con moltissimi interrogativi per il sistema creditizio italiano di Giancarlo Mazzuca

Banche, Sforza Fogliani (Abi): "No alla statalizzazione, porta ritardi e complicazioni"

Dopo «gli infiniti sforzi» messi in campo nel 2020 secondo il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, il 2021 si apre con moltissimi interrogativi per il sistema creditizio italiano

2' di lettura

Al telefono il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, è molto chiaro. Se gli chiedi quali sono le sue previsioni sul 2021 degli istituti di credito italiani, il “numero uno” dell’Associazione Bancaria Italiana è piuttosto esplicito: «Un anno di infiniti sforzi per sostenere la resilienza e la ripresa delle imprese; per accantonare prudenzialmente cospicue risorse in vista del concretizzarsi dei rischi di nuovi crediti deteriorati; per vigilare con la massima attenzione in modo da non sottovalutare ogni rischio, anche improvviso, che possa comparire così come ogni occasione da cogliere al volo».



I tanti nodi del 2021 per le banche

In effetti, il nuovo anno si apre per gli istituti di credito con moltissimi punti interrogativi a cominciare dall'effetto Covid che sta ora facendo sentire gli effetti più gravi sul fronte economico. Come se non fosse bastato il “boomerang” del 2020, un 2020 terribile, tra pandemia, crisi dell’“Azienda Italia”, disoccupazione e tutto il resto, ecco arrivare le nuove disposizioni dell'Eba (l'autorità della Ue per regolamentare e controllare il mondo bancario europeo). Dopo le grida d'allarme e gli interventi di tanti addetti ai lavori (Abi “in primis”), queste misure sono state ridimensionate solo in parte: una specie di “zona rossa” per i nostri conti correnti (e non solo), un'altra “peste” che proprio non ci voleva e che, a cascata, finisce per ripercuotersi su tutti, a cominciare dalle stesse banche.

Loading...

Il clamoroso boomerang dell’Eba

In effetti, a ben guardare, gli ultimi interventi dell'Eba rischiano di trasformarsi in un clamoroso “boomerang” se applicati in una situazione così grave. In effetti, è vero che, a livello generale, l'Europa si sia molto data da fare, in questi mesi, per aiutare i “partner” della Comunità ad uscire dal baratro, ma, per ora, non si può dire la stessa cosa sul fronte bancario. Il sistema creditizio italiano stava, in effetti, cercando da qualche tempo, grazie ad una vera cabina di regia, di voltare pagina anche con alcune fusioni (alcune già attuate, altre programmate a breve termine), ma tutti questi sforzi rischiano ora di essere vanificati. Tutto è oggi a rischio e, nell'anno che è appena cominciato, verranno al pettine moltissimi nodi. Ecco perché le nostre banche, in un momento così delicato, non hanno certamente bisogno di una Befana europea che metta il carbone nelle calze dei risparmiatori. Ci auguriamo, quindi, che Bruxelles cancelli completamente – ed in tempi rapidi – le disposizioni dell'Eba.