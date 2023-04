Banche, depositi in fuga e perdite latenti: nel mirino ora finisce Charles Schwab Bank

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Deflussi di depositi da inizio anno al ritmo di venti miliardi di dollari al mese e minusvalenze latenti sul portafoglio titoli superiori ai 15 miliardi a fine 2022,che ora, secondo stime degli analisti, sarebbero salite a oltre 20 miliardi, più del doppio del patrimonio che ammonta a 7,9 miliardi. Dall’inizio di marzo in Borsa ha perso più del 30% e i Cds sul debito si sono impennati. Non si tratta (per ora) di un nuovo caso Silicon Valley Bank, ma sul mercato Usa è certamente la banca che più resta...