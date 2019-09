Banche, in dieci anni tagliate 11.500 filiali. Ma JP Morgan le apre

LEGGI ANCHE / Al via la rivoluzione Psd2: le banche pronte a condividere i dati dei conti

La lenta (in Italia) evoluzione verso il digital banking è destinata a ridurre ancora il numero delle filiali. Una strada che, dati alla mano, riguarderà in prospettiva soprattutto le piccole e medie banche che nei prossimi anni saranno obbligate ad aggregarsi, seguendo quanto hanno fatto le grandi nei due decenni passati. La riduzione delle filiali, e in parte anche dei dipendenti, dovrà andare di pari passo con la riqualificazione degli sportelli (in termini di operatività, tenendo conto che i servizi di pagamento avvengono ormai in gran parte online) e del personale. Le filiali del futuro saranno sempre più negozi di consulenza: retail, investimento, corporate banking. E serviranno dipendenti con una formazione adeguata al nuovo ruolo. Ma immaginare che le banche del futuro funzionino rinunciando al canale fisico è industrialmente un’assurdità. L’approccio multicanale, come in tanti altri settori industriali basati sui negozi come l’abbigliamento, pare il punto di arrivo più probabile anche per le banche. L’idea del solo-digital è forse d’interesse per qualche guru del banking ma non sembra attrarre troppo la clientela. Come dimostrano alcune ricerche che, al pari delle previsioni dei consulenti, vanno prese col beneficio d’inventario. Secondo un sondaggio della società di consulenza americana Thynk Digital, il 70% dei clienti bancari intervistati ritiene che la propria banca non potrebbe sopravvivere senza filiali. E solo il 2% esclude che gli sportelli abbiano un ruolo importante nella relazione con la banca.

A mettere in discussione l’idea globale che il modello distributivo bancario non passerà più dagli sportelli fisici è soprattutto la decisione di JP Morgan, la più grande banca del mondo occidentale, che dopo aver chiuso 137 filiali negli anni precedenti a inizio 2019 ha annunciato un piano di apertura di 400 filiali bancarie e l’assunzione di 3.000 dipendenti per presidiare negli Usa le aree di Washington Dc, Boston e Philadelphia. «Il cuore della nostra banca sono le filiali retail», ha spiegato il colosso guidato da Jamie Dimon aggiungendo con enfasi poco nota sui mercati: «Vogliamo sostenere le economie locali e aiutare le comunità a beneficiare della crescita dell’economia». Lo avessero detto alla Popolare di Sondrio, unica tra le medie banche italiane ad aver aumentato gli sportelli senza aggregazioni, il tema sarebbe forse passato inosservato. Dopo l’annuncio di JP Morgan, il «pensiero unico» del solo-digital banking sta mostrando qualche crepa. Come in ogni industria, anche nel settore bancario contano i prodotti e il mix di canali distributivi. E,soprattutto, l’efficienza.