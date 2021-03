Banche e assicurazioni, ecco chi assume oggi nonostante la pandemia Covid

2' di lettura

Il mondo finanziario ha dovuto modificare buona parte della propria operatività a causa della pandemia da coronavirus. Ciononostante nel settore del credito, così come nel mondo dei pagamenti digitali o nelle compagnie assicurative o in banca, stiamo assistendo da una parte a un ricambio generazionale che offre opportunità ai più giovani, ma dall’altra parte evidenzia l’apertura di posizioni sui settori innovativi inedite rispetto al passato.

Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella puntata di esordio di una rubrica che inauguriamo in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie. LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

Mediobanca è alla ricerca di IT Risk & Cyber Security, Credit Analyst - Corporate e non solo;



Intesa Sanpaolo assume Corporate Risk Solutions Sales Director, Commerciale Prodotti Salute Clienti Direzionali e Corporate e altri professionisti;

Banca Sella ha diverse posizioni aperte per Head of AML, Specialist Digital Operation, Customer Journey Specialist;