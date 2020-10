Banche e assicurazioni, i manager vogliono tornare a distribuire i dividendi In Europa monta la protesta contro lo stop all’erogazione di dividendi bancari. In Germania, ora, qualche istituto ha deciso a sorpresa di fare di testa propria, remunerando i propri soci a prescindere dalla moral suasion dei regolatori di Luca Davi

In Europa monta la protesta contro lo stop all’erogazione di dividendi bancari. In Germania, ora, qualche istituto ha deciso a sorpresa di fare di testa propria, remunerando i propri soci a prescindere dalla moral suasion dei regolatori

6' di lettura

Il pressing delle banche, va detto, è forte. Ma in Bce, d’altra parte, non c’è alcuna intenzione di mollare gli ormeggi anzitempo: tutto insomma verrà valutato a dicembre, quando scadrà il veto. Di certo c’è che, passando dalla Francia alla Germania, fino alla Spagna, in Europa monta la protesta contro lo stop all’erogazione di dividendi bancari. Tanto che nella stessa Germania, ora, qualche istituto ha deciso a sorpresa di fare di testa propria, remunerando i propri soci a prescindere dalla moral...