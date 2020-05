Banche e derivati: a rischio 4 miliardi per la truffa del petrolio «scomparso»

Il conto delle perdite su crediti a trader che operano su derivati è stato peggiore per l'olandese Abn Amro, che non avendo un bilancio ampio come Hsbc, ha chiuso il trimestre in perdita per 395 milioni. Tra le motivazioni addotte dalla banca, «due casi eccezionali che hanno contribuito in negativo per 460 milioni». Abn Amro non fa nomi, ma uno dovrebbe essere proprio il caso di Singapore. L'altro, già annunciato a fine marzo dalla stessa Abn, si riferisce a un hedge fund Usa che a causa delle perdite su derivati non è riuscito a ripristinare il “margin call” generando una perdita di 200 milioni sui crediti concessi da Abn Amro.

Anche escludendo i casi fraudolenti di occultamento delle perdite di alcuni trader, la volatilità dei prezzi degli asset (non solo materie prime, ma anche sull'azionario) sta determinando ingenti perdite su crediti per le banche che hanno un forte focus sui derivati. È il caso di alcune banche francesi, per esempio, che si sono specializzate negli equity derivatives sui dividendi azionari. L'impatto della crisi e le decisioni delle Autorita di Vigilanza (Bce ha chiesto alle banche di rinviare a ottobre le decisioni sulle cedole) hanno fatto “scomparire” i dividendi generando perdite a chi gestisce i derivati con quel sottostante.

È il caso di Société Générale che nel primo trimestre del 2020 ha visto precipitare del 99% i ricavi da equity trading, contribuendo alla perdita per 537 milioni di euro della divisione corporate e investment banking dell'istituto francese.

I violenti sbalzi delle quotazioni delle varie asset class sono proseguiti anche nel mese di aprile ed eventuali conseguenze sui conti delle banche si vedranno con le semestrali che saranno diffuse tra fine luglio e inizio agosto. Il tema preoccupa non poco le Autorità di Vigilanza. Tanto che lo scorso 16 aprile la Bce ha deciso di abbassare temporaneamente per sei mesi i requisiti di capitale legati al rischio di mercato per le banche commerciali in modo da garantirne l'operatività durante la fase attuale di volatilità per il coronavirus.

«Con questa decisione la Bce - è stata la motivazione ufficiale arrivata da Francoforte - sta rispondendo agli straordinari livelli di volatilità registrati sui mercati finanziari dalla diffusione del coronavirus».