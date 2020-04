Banche e dividendi: l'etica ai tempi del coronavirus

Revocare o sospendere la distribuzione dei dividendi non ha gli stessi effetti contabili e gestionali. La revoca libera risorse da destinare a patrimonio e può, dunque, tradursi in un maggiore capacità della banca di prestare denaro al sistema economico.

La sospensione, pone un tema contabile – come iscrivo in bilancio il dividendo sospeso? – e rimanda la decisione a condizioni che, ad oggi, non è dato comprendere se riferite all'evolversi dello scenario economico-sanitario, o a dinamiche interne alla singola banca, più riconducibili alle aspettative dei soci che all'equilibrio economico-finanziario dell'intermediario. Ne risulta “un'etica sospesa” tra la ragion pratica e la ragion pura.

D'altronde, con questa mossa, BCE, EBA, e in ultimo anche Banca d'Italia, hanno mirato al tallone d'Achille del sistema bancario. In Italia, l'art. 111 bis del Testo Unico Bancario (TUB) che definisce le banche etiche e sostenibili, impone, tra l'altro, che queste (i) non distribuiscano profitti e li reinvestano nella propria attività; (ii) adottino politiche retributive tese a contenere entro il limite di 5 volte la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media. Da una ricerca condotta dall'Università La Sapienza, emerge come nessuna delle 12 banche significative rispetti pienamente questi due requisiti.

La distanza tra banche commerciali e banche etiche sembra, dunque, giocarsi proprio su queste due specifiche variabili. Se si considera l'ammontare di dividendi già deliberato da 6 delle 12 banche significative - pari a circa 5,2 miliardi di euro - emerge come la questione non sia un mero esercizio estetico, ma abbia importanti riflessi sull'economia reale. Non sorprende, pertanto, che la moral suasion di BCE stia generando un tale impasse tra gli intermediari bancari europei.

Avevamo, forse, bisogno di una viralità sostenibile - quella del Coronavirus - per portare all'attenzione delle autorità, e dei banchieri, una dimensione etica delle politiche di remunerazione del capitale e del lavoro. In quest'ottica, è d'obbligo essere ottimisti, ed accogliere con favore la decisione di alcuni gruppi bancari italiani di revocare il dividendo, come pure quella di alcuni manager di devolvere parte della propria remunerazione alle urgenze di questi giorni.