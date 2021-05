Banche e fallimenti, stretta sui rimborsi ai risparmiatori truffati

2' di lettura

Il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) ultimerà l’esame delle domande per il rimborso in regime forfettario dei risparmiatori truffati che avevano investito nelle quattro banche (Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara) e nelle due ex Popolari venete entro il prossimo 31 ottobre. Lo ha annunciato ieri il sottosegretario al ministero per l’Economia, Alessandra Sartore, in audizione presso la commissione di inchiesta sulle banche...