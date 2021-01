Banche e finanza, la riscossa degli «Arpe boys» che tentarono il rilancio di Capitalia Il team di manager che a inizio anni 2000 innovò la banca romana ora viene riscoperto dal mondo finanziario: Bastianini alla guida di Mps, Geertman nuovo ad di Banca Ifis, Gallia tra i candidati ceo di UniCredit, Peluso advisor del colosso Usa Kkr. di Alessandro Graziani

Guido Bastianini, Fabio Galia, Frederik Geertman, Piergiorgio Peluso

Quando nel 2007 si celebrarono le nozze tra UniCredit e Capitalia, la banca romana non portò in dote solo crediti in sofferenza. Oltre a un vasto patrimonio immobiliare, poi venduto, conferì tra l'altro anche Fineco che oggi capitalizza oltre 8 miliardi e vale da sola quasi la metà di tutto UniCredit Group.

All'epoca la fusione fu considerata un “salvataggio preventivo” di Capitalia pagato a caro prezzo da UniCredit. Può darsi che, senza quell’operazione, la banca romana si sarebbe poi trovata in ...