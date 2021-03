Banche e fondi di investimento tornano a investire nell’agricoltura (meglio se hi-tech)

«Agribusiness raggrupperà le tante competenze del gruppo, diventando un punto di riferimento qualificato a livello nazionale – afferma Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori a cui fa capo il nuovo progetto – ed è anche un segnale di vicinanza al territorio e alle sue eccellenze locali. Daremo vita a una realtà che sarà motore per la ripresa e la crescita del Paese».

Equity per 150 milioni dal Fondo italiano

Il settore agroalimentare italiano, concentrato sull’alta qualità, è terzo in Europa, dietro Francia e Germania, per valore aggiunto prodotto: 64 miliardi nel 2019 (elaborazioni Intesa Sanpaolo) e un peso sull’economia del 4%. Gli occupati sono 1,4 milioni, quarto posto in Europa. Nel 2020, anno della pandemia, il settore ha retto: -1% il fatturato (stime Coldiretti), grazie soprattutto alla tenuta dell’export.

Numeri che hanno spinto il Fondo italiano d’investimento a varare il nuovo strumento di private equity da 150 milioni – il più importante che esiste in Italia in questo settore – per acquisire partecipazioni in aziende sane e consolidate che, spesso, sono di dimensioni ridotte e non hanno presenza manageriale. L’obiettivo del Fondo è aiutarle a intraprendere un percorso di crescita, anche perché l’eccellenza produttiva non sempre si traduce in successo sui mercati globali.