Banche e sostenibilità: più dell'amor può la compliance

Ad oggi, la transizione sostenibile delle banche sembra motivata più da questioni di branding e da obblighi di compliance, piuttosto che da obiettivi di performance e di sostenibilità finanziaria.

Non vi sono chiare evidenze, infatti, di quanto i fattori ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) possano impattare sulla redditività e sui rischi delle banche; su questo terreno il dibattito si muove, troppo spesso, su un piano ideologico o di policy.

Con l'articolo Banks and Envirnmental, Social and Governance Drivers: Follow the Market or the Authorities? , appena pubblicato insieme alle colleghe Ida C. Panetta e Sabrina Leo dell'Università di Roma La Sapienza, portiamo prime evidenze utili a banchieri e policy makers.

L'analisi, che ha avuto ad oggetto un campione composto da 43 banche, quotate sullo STOXX Europe 600, rappresentative di 14 Paesi europei, non rintraccia alcun effetto causale tra le performance ESG ed i tradizionali indicatori di redditività delle banche: ROA e ROE. In aggiunta, emerge una correlazione negativa con la performance di mercato, catturata nell'analisi dalle variabili Tobin's Q e Capitalization/Book Value; mentre l'unica correlazione positiva è individuata tra fattori ESG e creazione di valore delle banche, misurata tramite l'EVA Spread.

In sostanza, dalle politiche ESG le banche non sembrano trarre, né miglioramenti di performance, né particolari apprezzamenti dal mercato; l'input delle autorità di puntare tutto sui rischi sembra, al momento, essere la determinante più convincente.