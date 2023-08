Banche e tassa sugli extraprofitti, così l’Abi sceglie la strada del dialogo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spiazzati da una tassa non preannunciata, preoccupati soprattutto per l’incertezza regolatoria che una mossa come quella dell’Esecutivo ha generato (e per le possibili crisi di fiducia con gli investitori internazionali), i banchieri italiani si ritrovano uniti e compatti al tavolo dell’Abi. E scelgono la strada della responsabilità e del dialogo con il Governo. Obiettivo: provare a migliorare il testo. Almeno per tentare di ridurre l’impatto di un prelievo ritenuto ingiustificato nella ratio, pesante...