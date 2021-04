Banche, ecco le cinque leve per rilanciare la redditività

3' di lettura

«Il Recovery Fund rappresenta una grande opportunità di rilancio per l’Italia ma lo è anche per le banche. Il dispiegamento di fondi creerà la possibilità di canalizzare e concentrare risorse per il rilancio delle imprese e delle filiere collegate nei settori prioritari: transizione verde, sostenibilità e ambito Esg, smart mobility e infrastrutture digitali. Si creeranno grandi opportunità per le banche con una buona rete corporate e con capacità evolute nel finanziamento dei progetti complessi anche...