Banche europee: 56 miliardi di utili, ma in Borsa è dietrofront

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il primo trimestre dell’anno si è chiuso in generale con una forte crescita degli utili per le principali banche europee. I profitti prima delle imposte, grazie soprattutto ai benefici del rialzo dei tassi sul margine di interesse, hanno superato in media del 24% le stime degli analisti e per l’11° trimestre consecutivo i risultati sono stati superiori alle attese. Ma l’annuncio dei maxi utili non ha riscaldato la Borsa. Anzi, come documentato da Jefferies, nel periodo di pubblicazione delle trimestrali...