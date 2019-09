Banche europee, focus su digitale e medie imprese per frenare gli Usa Rapporto di Bain&Co: la ricca «torta» globale del capital market salirà a 231 miliardi di dollari nel 2021 di Alessandro Graziani

4' di lettura

I ricavi delle attività globali del capital markets si sono ridotte del 30% a 220 miliardi di dollari nel decennio post crisi finanziaria (2009-2018). Nello stesso periodo, come da tempo viene dibattuto, la quota di mercato nel capital market delle grandi banche Usa ha surclassato quella delle europee. Non solo negli Usa, ma anche in Europa dove il leader del comparto è ormai JP Morgan. Cosa accadrà nei prossimi anni? A livello globale, secondo un approfondito report di Bain&Company, per l'intero settore dei capital market è previsto «uno scenario base in cui i ricavi globali cresceranno del 5% per raggiungere i 231 miliardi di dollari per la fine del 2021, trainati dai comparti dell'obbligazionario e dell'M&A». La grande “torta” sarà sempre più in mano ai colossi statunitensi? In che modo le banche europee possono tentare la rimonta?

«Le banche europee hanno combattuto per rimanere competitive negli anni che sono seguiti alla crisi finanziaria globale, ma ci sono azioni chiare che possono intraprendere per riguadagnare terreno, in particolare nel settore dei capital market» sottolinea Mike Kuehnel, partner di Bain & Company e autore principale del report. Quattro gli imperativi da seguire per tentare di recuperare il gap che le separa dai colossi Usa. Il primo: accelerare investimenti mirati in tema di tecnologie digitali. Le nuove tecnologie avranno impatti eterogenei sul settore: secondo un'indagine effettuata da Cognizant, i manager bancari si aspettano che entro il 2025 l'impatto maggiore sarà dato dal machine learning, dall'intelligenza artificiale e dalla blockchain.

«Prosegue l'avanzata di JP Morgan, ormai leader di mercato nell'investment banking anche in Europa»

Se guardiamo le diverse linee di business, Bain si aspetta che l'automazione dei processi, la digitalizzazione e la blockchain producano gli effetti maggiori sul credito, le commodities ed il mercato dei tassi (e.g., trading di titoli obbligazionari governativi, derivati, swap option, …). Il secondo “comandamento” secondo Bain riguarda l'aggiornamento del modello di gestione del talento.

