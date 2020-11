Banche europee in ritirata dagli Usa, lascia anche la spagnola Bbva (che vola in Borsa del 20%) Il Bilbao cede a Pnc le attività retail in America per 11,6 miliardi di dollari. È solo l'ultimo passo del ridimensionamento della presenza europea negli Usa, che già ha coinvolto Deutsche Bank, Hsbc, Barclays, Ubs e Credit Suisse. di Alessandro Graziani

(Reuters)

2' di lettura

Iniziata con la crisi finanziaria del 2007-2008, la ritirata strategica delle banche europee dagli Usa procede e stavolta coinvolge la Spagna. Il colosso iberico Bbva ha annunciato la cessione delle sue attività di retail banking negli Usa a Pnc Financial Services Group per 11,6 miliardi di dollari, pari a 9,7 miliardi di euro.

L'annuncio della cessione ha messo le ali in Borsa ai titoli del Bbva, che in apertura di seduta del 16 novembre sono volate del 20%, per la maxi-valutazione (1,34 volte il...