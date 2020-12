Banche, grandi lavori in corso tra fusioni e fine di un mito La strada delle fusioni appare quasi obbligata dato che, in tempi di Covid-2, solo l'unione delle forze, almeno a prima vista, è in grado di sostenere l'urto della crisi economica e della fine di un mito: il lavoro in banca di Giancarlo Mazzuca

(ASDF - stock.adobe.com)

La strada delle fusioni appare quasi obbligata dato che, in tempi di Covid-2, solo l'unione delle forze, almeno a prima vista, è in grado di sostenere l'urto della crisi economica e della fine di un mito: il lavoro in banca

2' di lettura

Le ultime dichiarazioni di Carlo Messina? Un terremoto. Il ceo di Intesa-San Paolo, che ha appena acquisito Ubi, è stato molto chiaro: oggi è più che mai il momento delle grandi fusioni tra gli istituti di credito in modo che il “sistema Italia” possa tener testa alle grandi concentrazioni che sono in corso in tutta Europa.

In realtà, Messina, più che auspicare nuove concentrazioni, si limita solo a constatare ciò che sta già avvenendo con tutte le grandi manovre in corso: è il caso della possibile fusione tra Unicredit, dove si è dimesso da poco il ceo Jean Pierre Mustier, e Monte Paschi. Anche altre operazioni stanno andando in porto: è il caso del “matrimonio” tra Intesa ed Ubi – condotta con maestria sia dal punto di vista del marketing che finanziario – che dovrebbe fare da battistrada ad altre fusioni “in fieri”. Come quella dei francesi di Crédit Agricole, che, con il “placet” dei sindacati, stanno portando a termine un'Opa nei confronti del Credito Valtellinese: se dovesse andare a buon fine l'operazione sull'intero capitale dell'istituto di Sondrio, i transalpini confermerebbero decisamente la loro strategia di rafforzamento in Italia perché hanno già portato a termine altre acquisizioni bancarie nel Belpaese.

Loading...

Per molti addetti ai lavori, la strada delle fusioni appare, in effetti, quasi obbligata dato che, in tempi di Covid-2, solo l'unione delle forze, almeno a prima vista, è in grado di sostenere l'urto della crisi economica. Intendiamoci, non dobbiamo generalizzare il discorso che “l'unione fa la forza” perché in Italia ci sono anche tanti esempi (e non sono soltanto sulle punte delle dita di una mano) di banche di piccole e medie dimensioni – come succede, del resto, nel mondo dell'industria - che dimostrano, per quanto possibile, vitalità e che continuano a reggere all'urto della crisi senza tante fusioni.

È' evidente, comunque, che la situazione non è allegra e le cifre parlano chiaro. Da tempo abbiamo, infatti, dovuto prender atto della fine di un mito: il lavoro in banca. Come “Sale in zucca” ha già scritto, le riduzioni del personale bancario in Europa hanno ampiamente superato “quota 60 mila”. Una drastica cura dimagrante che non ha risparmiato neppure Unicredit: proprio l'istituto che sta voltando pagina (presidente designato è l'ex ministro Pier Carlo Padoan) aveva annunciato di recente la necessità di tagliare ottomila dipendenti e di chiudere 500 filiali entro il 2023. Anche il mondo bancario, insomma, è in grande movimento: restiamo in attesa dei prossimi sviluppi.