Banche, grandi pulizie di fine anno: in arrivo cessioni di Npl per 10 miliardi

Pulire i bilanci prima della fine dell’anno. Se nelle case vanno più di moda le pulizie di primavera, nel mondo bancario sono quelle autunnali ad andare per la maggiore: molte banche italiane stanno infatti lavorando per liberare nuovamente i bilanci dai crediti deteriorati in vista della chiusura dei bilanci 2021. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore sul mercato, sebbene tutte le banche siano trincerate dietro un «no comment», sono infatti in arrivo almeno sei cartolarizzazioni di crediti...