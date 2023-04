Banche, «in questa fase è nella territorialità il paracadute più importante»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crisi di fiducia sulle banche, mercati finanziari in stallo, autorità di vigilanza e governi in massima allerta per tranquillizzare investitori e risparmiatori dopo i recenti mega-crack bancari: tra il crollo di Svb in America e il salvataggio di Credit Suisse, un intero decennio di riforme delle regole bancarie sembra svanito nel nulla. Siamo forse alla vigilia di una nuova “tempesta perfetta” come avvenne dopo il default di Lehman Brothers? «Non credo che ci sia un rischio concreto di contagio internazionale - risponde Stefano Achermann, il top manager alla guida della “boutique” di consulenza Be-Shaping the future - anche perché oggi la situazione è ben diversa dal far west finanziario del 2008: in America sono stati certamente commessi degli errori, mentre in Europa le nuove regole funzionano e la vigilanza della Bc è talmente serrata da aver ridotto al minimo il rischio di improvvise crisi bancarie».

Può spiegare meglio che cosa intende?

Nel caso degli Stati Uniti, l’errore che si ripete fin dai tempi della grande riforma del Glass Steagal Act, è la diluizione delle regole bancarie concepite per prevenire le crisi e gli eccessi di rischio degli intermediari: in altre parole, non solo le regole vengono riscritte in ritardo rispetto all’evoluzione degli strumenti finanziari, ma c’è anche la cattiva abitudine di smontarle o rilassarle non appena i tempi lo consentono. Alle radici della crisi di Svb, non a caso, c’è la minore vigilanza decisa dalla precedente amministrazione americana per le banche di medie dimensioni: si è così ricreato quel vuoto regolatorio che rappresenta un terreno fertilissimo per gli eccessi di rischio e gli abusi.

Quindi la responsabilità dell'alta tensione sul settore bancario cade sulle spalle di governi e autorità di vigilanza?

Non del tutto, ma soprattutto non di tutte le autorità di vigilanza. Intendo dire che la situazione in Europa è ben diversa da quella americana, ma anche da quella della Svizzera: la Bce si sta affermando come un “arbitro” di grandissima sicurezza, qualità e affidabilità, mentre la Fed e la Banca centrale della Svizzera hanno evidenziato parecchie criticità.