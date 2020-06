Banche, gli investitori contro la Ue: «No a nuovi rinvii dei dividendi»

Le prospettive

A giudizio degli analisti della banca d’investimento Citi, le modifiche normative non saranno approvate o comunque saranno “annacquate” per almeno cinque motivi. Il primo è che le proposte nel Parlamento Ue arrivano da Socialisti e Verdi, che non hanno la maggioranza dei voti. Il secondo è che «impedire alle banche di distribuire dividendi fino a ottobre 2021 sarebbe controproducente, poiché potrebbe limitare il supporto degli investitori alle banche e limitarne la capacità di fare prestiti». In aggiunta, e siamo al terzo motivo, «le banche europee si troverebbero in svantaggio rispetto a quelle americane» e, quarta motivazione, «si darebbe il segnale al mercato che la ripresa dell’economia europea necessità di più tempo rispetto a quanto finora previsto». Infine, si creerebbe «un moral hazard poiché non si farebbero differenze tra banche con bilanci più forti e banche con posizione di capitale sotto stress».

Anche secondo gli analisti di Bank of America, «l’azzeramento delle cedole dei bond At1 e dei dividendi azionari fino a ottobre 2021, pensate per sollecitare le banche a fare più prestiti, avranno invece l’effetto opposto».

Le banche italiane

Per quanto riguarda le banche italiane, secondo un recente report di Equita, la cancellazione dei dividendi relativi al 2019 liberebbe 5,6 miliardi di capitale, che consentirebbero di far fronte a 14 miliardi di euro di Npe extra da assorbire (1% di default rate). Se venissero cancellati anche i dividendi dei bilanci 2020, da pagare a primavera 2021, ci sarebbe un ulteriore beneficio sul capitale stimato di 6,3 miliardi. Sulle banche, la diatriba tra attese degli investitori-azionisti e interesse generale di sistema è destinata a proseguire anche dopo la pur decisiva votazione del Parlamento europeo.