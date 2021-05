Banche italiane al bivio: sarà (di nuovo) duopolio Intesa-UniCredit?

3' di lettura

Il governo studia (e litiga), i banchieri fremono, il mercato fa le sue scommesse. In un senso o nell’altro, le prossime settimane rischiano di essere decisive per i futuri assetti dell’ecosistema italiano del credito. E per capire se prenderà la forma di un sistema bipolare - centrato sulla leadership di Intesa Sanpaolo e quella che UniCredit potrebbe riconquistare con un “uno-due” su Mps e Bpm - oppure tripolare, dove a Ca’ de Sass e Gae Aulenti si aggiunga proprio Piazza Meda, che da preda potrebbe...