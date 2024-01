Banche, l’Eba fissa la road map: Esg, governance e gestione dei rischi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2024 sarà un’annata molto impegnativa per le banche, che dovranno studiare, gestire, digerire e implementare una lunga serie di nuove regole bancarie, ma lo sarà anche per i supervisori e per l’Eba, l’Autorità bancaria europea. Con il solo pacchetto bancario approvato lo scorso giugno dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo (innovazioni nel quadro prudenziale e modifiche della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali come ultimo passo verso il completamento dell’implementazione di Basilea III), l’Eba è chiamata a svolgere 140 mandati (totalmente nuovi o vecchi mandati modificati): 60 standard tecnici, 29 linee guida e 36 rapporti e opinioni. Si tratta di un’impresa faraonica che impegnerà una cinquantina di esperti dei 200 dipendenti dell’Eba: senza contare l’attuazione della normativa DORA, il regolamento sulla resilienza operativa digitale, e di MiCa, il regolamento sulle cripto-attività, e il nuovo data hub per la trasparenza del terzo Pilastro. Spetterà all’Eba accompagnare le banche europee grandi e piccole verso il nuovo traguardo del “pacchetto bancario” per renderle ancor più resilienti agli shock e alle crisi economiche future e protagoniste della transizione verde verso la neutralità climatica.

Per facilitare la comprensione e la trasparenza di questo percorso, e accertarsi che gli obiettivi vengano raggiunti puntualmente da tutte le banche, l’Eba ha pubblicato una road map che guida il nostro lavoro basato sulla CRR/CRD per i prossimi quattro anni. «Il primo anno sarà il più impegnativo per tutti», dice al Sole 24 Ore Lars Overby, responsabile di Risk Based Metrics all’Eba - perché al primo gennaio 2025 dovranno essere implementate le normative del pacchetto bancario nelle aree del rischio di credito (che ha la priorità), di mercato e operativo. La prima fase, che durerà un anno, sarà contrassegnata da 32 mandati Eba, tra i quali anche le modifiche CRD nell’area dell’Esg: il pacchetto infatti richiede alle banche di identificare, divulgare e gestire «sistematicamente» i rischi derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) come parte della loro gestione del rischio. «Le banche dovranno essere pronte – ha sottolineato Overby – e non solo sui rischi climatici e ambientali ma anche cibernetici. Il metodo di calcolo dei rischi operativi è totalmente nuovo. Ma si tratta di novità già acquisite: la nostra road map delinea le quattro fasi dell’implementazione delle regole, che rimane il nostro focus. Ora andremo avanti nel solco della continuità».

Uno dei compiti dell’Eba sarà proprio quello di accertarsi che le nuove regole potranno essere implementate dalle banche, grandi e piccole, nei tempi e con le modalità richieste. E questo nel rispetto del principio della proporzionalità, verificando il processo di implementazione dalle banche più grandi e sofisticate a quelle più piccole e meno attrezzate. Le consultazioni tra l’Eba e le banche sono e saranno continue nel corso della road map, anche con speciali approfondimenti nel formato domande e risposte. Gli esperti dell’Eba inoltre dovranno riferire ai legislatori e ai supervisori lo stato di avanzamento dei lavori e i progressi e le difficoltà dell’implementazione delle nuove regole, tra le quali l’output floor (livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni pari, a regime, al 72,5% di quelli calcolati sulla base dei metodi standardizzati). Non è escluso che, su segnalazione dell’Eba, i problemi di implementazione vengano risolti con modifiche aggiuntive.

Anche sulla governance delle banche, che resta tra le priorità 2024-2026 dei supervisori, la road map sull’implementazione dell’ultima “gamba” di Basilea 3 riguarderà le valutazioni fit-and-proper. «I requisiti di idoneità e correttezza (fit-and-proper) sono stati ulteriormente rafforzati per favorire una maggiore armonizzazione e convergenza di vigilanza all’interno dell’Ue, introducendo tra le altre cose la nozione e la definizione di titolari di funzioni chiave (Key Function Holders)», spiega Djamel Bouzemarene, senior policy expert su governance all’Eba. «Nelle disposizioni sulla governance sono stati aggiunti ulteriori riferimenti espliciti ai fattori di rischio Esg, principalmente richiedendo alle banche di disporre di processi per identificare, gestire, monitorare e segnalare i rischi Esg a cui sono o potrebbero essere esposte e richiedendo ai membri dell’organo di gestione di possedere competenze e conoscenze adeguate in quest’area. Data l’importanza dei mandati di governance per garantire una gestione adeguata, compresa in particolare la gestione del rischio, all’interno del settore bancario, l’Eba si impegnerà a realizzare tutti i mandati nell’ambito della Fase 2, compresi i mandati con scadenze che vanno oltre il calendario generale della Fase 2».

Nei giorni scorsi, l’Eba ha inviato alle banche un discussion paper sulla hub di dati del terzo pilastro, un ambizioso progetto che ribadisce l’importanza della trasparenza nel settore bancario, coinvolgendo 600 banche (ma i costi saranno coperti dall’Eba). L’Eba ha appena concluso il suo esercizio annuale di trasparenza, divulgando 10 milioni di dati puntuali pienamente armonizzati e perfettamente comparabili su 123 banche da 26 Paesi, con scadenza trimestrale. «Non esiste altro posto al mondo come l’Europa, dove i dati del transparency exercise, verificati e convalidati dalle autorità, consentono di paragonare le banche in Paesi diversi», hanno rimarcato con una punta d’orgoglio Gaetano Chionsini e Meri Rimmanen, rispettivamente responsabile dell’unita’ Statistics e direttrice di Data Analytics, Reporting and Transparency all’Eba, intervistati dal Sole 24 Ore. La road map verso l’implementazione della parte finale di Basilea 3 è appena decollata con l’avvio della consultazione dei nuovi requisiti di comunicazione e reporting.