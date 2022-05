Banche, l’Europa è a prova di recessione e guerra (e anche l’Italia)

3' di lettura

Una possibile nuova recessione alle porte, l’inflazione, il rialzo dei tassi, la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia. Sono davvero tanti in questo 2022 dallo scenario complesso e imprevisto gli ostacoli sul cammino delle banche europee, che sembrano però avere al loro interno tutte le risorse per schivare le insidie, resistere a un prevedibile deterioramento della qualità del credito e continuare a realizzare utili. A delineare un quadro tutt’altro che allarmante e costruttivo...