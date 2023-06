«Banche, l’M&A in Italia? Ora non ci sono le condizioni». Parola di Orcel

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non saranno la pietra tombale sul processo di consolidamento bancario, ma di certo le parole pronunciate ieri dal ceo di UniCredit Andrea Orcel hanno tutta l’intenzione di essere un colpo di freno ai rumors (più o meno fondati) che vogliono un imminente M&A tra banche in Italia. All’orizzonte non c’è nulla di tutto questo, tiene a sottolineare Orcel: «In questo momento ogni banca italiana ha la sua strategia e questo non permette M&A, non ci sono i numeri né le intenzioni», scandisce il banchiere...