Banche, verso la proroga gli incentivi alle nozze: così il Tesoro spinge per UniCredit-Mps

Per le banche italiane la stagione delle nozze (e dei salvataggi) è probabilmente destinata a prolungarsi almeno fino a metà 2022. Sulla norma che prevede la trasformazione delle Dta in crediti fiscali in caso di aggregazioni tira infatti aria di proroga, per altri sei mesi.

Da UniCredit-Mps agli incerti destini di Carige, il consolidamento necessario a mettere definitivamente in sicurezza il settore per ora è solo fatto di parole, trattative e rumors, dunque al Tesoro non è rimasta alternativa. Il...