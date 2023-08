Banche, per le big con tassa extra profitti una stangata potenziale da 2,5 miliardi nel I semestre

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Un salasso da 2,47 miliardi solo sui conti del primo semestre 2023 delle prime sei banche italiane, cifra che scenderebbe a 1,55 miliardi se per Intesa Sanpaolo e Unicredit si considerassero soltanto i numeri delle attività commerciali italiane. A tanto - secondo quanto ricostruito da Radiocor - potrebbe ammontare il gettito della tassazione sugli extra profitti approvata dal governo in base alle nuove percentuali comunicate poco fa da Palazzo Chigi. Difficile proiettare...